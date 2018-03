Sesc Belenzinho vai homenagear o 'Bruxo do Embu'

Agrippino costumava preparar, ele mesmo, a música que serviria de background para suas incursões no teatro e no cinema. Em 2008, a videomaker e pesquisadora Lucila Meirelles, curadora de A Caixa do Agrippino, gravava um videodocumentário para o Sesc TV sobre Agrippino, e foi à casa do cineasta Hermano Penna, que trabalhou com o Bruxo do Embu, e este lhe mostrou uma fita com o desconhecido disco Exu Encruzilhadas, de 1971.

Era um som feito de improvisos circulares (como na tradição sufi ou nas composições aleatórias de John Cage e de Marco Antonio Guimarães, do grupo Uakti), com um formato de cerimonial de candomblé. A fita não estava em bom estado, teve de ser recuperada e remasterizada e levou quatro anos para ficar pronta. Mas eis que volta à vida agora em uma caixa que tem ainda um DVD extra, com os curta-metragens Candomblé no Dahomey e Candomblé no Togo.

Música de sentido ritualístico, possui faixas com nomes como Funeral de Iansã e Veneno de Deus e organiza ruídos, mais do que cria música convencional, sem preocupação com início e fim, misturando-se organicamente. Foi gravado em estúdio doméstico pelo artista e por sua mulher na época, a coreógrafa e bailarina Maria Esther Stockler.

Agrippino escreveu, nas costas da caixa da fita que contém o disco Exu Encruzilhadas: "Não ouça música, bicho. Crie seu barulho". Antecipava assim, em meia dúzia de anos, o mandamento maior do punk rock ("Do it yourself", faça você mesmo), aconselhando a nova geração a se afastar daquela produção industrial megalomaníaca da época, retomando as rédeas de seu imaginário e de suas vidas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

EXU ENCRUZILHADAS - CD e DVD com disco e filmes de José Agrippino. Selo Sesc. Lançamento em 12/4.