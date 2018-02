Sesc Belenzinho recebe na quinta a exposição HQBR21 Nem mesmo alguns dos protagonistas da exposição HQBR21 - O Quadrinho Brasileiro do Novo Século têm consciência plena do vasto e atípico cenário do qual fazem parte. A maior retrospectiva já realizada sobre a produção nacional contemporânea de histórias em quadrinhos adultas ocupa, a partir de amanhã (16), o galpão do Sesc Belenzinho e revela, para leigos e especialistas, uma cena inédita.