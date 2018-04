Sesc Avenida Paulista chega em abril e quer ocupar a rua

Nos últimos anos, a avenida mais cosmopolita da cidade recebeu uma onda de inaugurações de grandes instituições culturais. Ao lado daquelas que já ocupam o local, o Sesc Avenida Paulista prova que esse movimento veio para ficar.

Com abertura marcada para o dia 29 de abril, a nova unidade localizada no número 119 está rodeada de parceiros da cultura, mas é por dentro que a antiga sede administrativa do Sesc chama a atenção. Contando 17 pavimentos e dois subsolos, há espaços como salas de exposição, tecnologia e artes, espaço para práticas corporais e para crianças, biblioteca, comedoria, café, terraço e um mirante com vista panorâmica.

O projeto é do escritório Königsberger Vannucchi. “O desafio foi entender esse edifício que já foi um prédio para escritórios e, a partir dele, planejar tudo o que Sesc poderia oferecer”, explicou o arquiteto Giancarlo Vannucchi. Ele explica que o objetivo foi que a unidade estivesse integrada à avenida e não como um ruído na paisagem. “Não queríamos nada que berrasse na avenida”, afirma. “No térreo, por exemplo, estamos cercados por um cubo de vidro transparente e o recuo na calçada permite um respiro em relação à fachada, também transparente.”

Ao visitar os diversos pavimentos, a impressão é que a cada instante surgem novos pontos de observação, afirma o arquiteto. “É como ter muitos recortes da cidade ao redor. Com cenas particulares, como uma parede cheia de quadros vivos.”

Algumas inovações estão reservadas apenas para a nova unidade. Na parte de práticas esportivas, o usuário poderá acessar os equipamentos de academia por meio de um aplicativo exclusivo do Sesc conectado na rede Wi-Fi e reúne informações como listas de exercícios – estas preparadas individualmente por um instrutor – e a chance de incluir as séries realizadas, além de acompanhar o desempenho do atleta. O aplicativo também oferece outras funcionalidades, algumas apenas disponíveis a partir da inauguração, como um guia interativo sobre a história da Avenida Paulista.

Mas a unidade não quer funcionar sozinha, afirma o diretor do Sesc, Danilo Santos de Miranda. Umas das primeiras ações será a criação de um boulevard, na Rua Leonêncio de Carvalho, em uma parceria com Itaú Cultural, vizinho da unidade. “Concorrência serve para outras coisas, não para a cultura e as artes. Queremos atuar em conjunto com todos.” Futuramente, o diretor planeja também a criação de um fórum permanente entre as instituições culturais que ocupam a Paulista. Com expectativa de receber 18 mil pessoas por semana, a unidade vai apostar com o pé na calçada, conta o gerente Felipe Mancebo. “Sem dúvida, a Paulista será uma extensão para as nossas atividades, com um quintal cultural do Sesc.”

Como foi na recente inauguração do Sesc 24 de Maio, que contou com Gilberto Gil em uma transmissão online dias antes da abertura, o Sesc Avenida Paulista vai trazer o rapper Thaíde e a cantora Fabiana Cozza. Na inauguração, com três dias de duração, trará apresentações musicais de Hermeto Pascoal, Alice Caymmi e Mahmundi. No espaço cênico, a atriz e diretora Grace Passô participa do projeto Atos Cênicos, além da apresentação do grupo de dança Cena 11, de Florianópolis.

SESC AVENIDA PAULISTA Av. Paulista 119. Tel.: 3146-7000. 29/4, dom., 12h às 19h. Grátis.