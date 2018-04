Sesc Araraquara realiza sarau sobre Gilda de Mello e Souza Dando seqüência à temporada de homenagens à obra ensaísta de Gilda de Mello e Souza, o Sesc Araraquara promove nesta sexta, 31, um sarau musical, dentro do evento Gilda, a Paixão pela Forma. Com o Teatro dos Narradores e direção de Fernando Azevedo, a idéia é transpor ao público o ambiente e o clima dos anos 40 e 50, quando Gilda circulava pelo cenário intelectual. Ela, que morreu em dezembro de 2005 aos 86 anos, era prima de Mário de Andrade e foi casada com o crítico literário Antonio Cândido. O propósito do sarau, que tem apresentação gratuita, é também estabelecer uma relação direta com o público, com a intervenção e a mobilização dos materiais da homenageada, que abrangem crônica, música, depoimento, filmes e esquetes. O evento procura dar um retrato do que ocorria no movimento intelectual daquela época e como Gilda participava. Ela, juntamente com Paulo Emílio Salles e Décio de Almeida Prado, foram protagonistas da revista Clima, ícone dos intelectuais naqueles tempos. O sarau trata-se, portanto, de uma encenação dos encontros entre personalidades relevantes do cenário, reproduzindo o clima que produziu aquela imaginação crítica. O texto de Mário de Andrade, escrito em 1941 para o primeiro número da revista Clima, é a base do espetáculo, cujo destaque é o momento de virada intelectual em que se formava uma nova maneira de pensar o Brasil. No total, cinco atores em cena e um músico propiciam à platéia se imaginar dentro daquele contexto. Sarau Musical. Sesc Araraquara. Rua Castro Alves, 1315, bairro Quitandinha. Hoje, às 21h. Ingressos: grátis. Informações: (16) 3301-7500.