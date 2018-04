Serviço postal britânico vai emitir selos em homenagem a David Bowie

O serviço postal no Reino Unido informou hoje que em a partir de março vai emitir uma série de selos e postais para homenagear o músico David Bowie. Essa será a primeira vez que selos são dedicados a um solista.

Os dez selos, que carregam imagens de seus álbuns famosos, incluindo "Hunky Dory" (1971) e "Aladdin Sane" (1973) estarão à venda a partir do próximo 14 de março.

Um porta-voz da Royal Mail disse hoje que há cinco décadas "David Bowie estava na vanguarda da cultura contemporânea e tem teve uma influência sobre sucessivas gerações de músicos, artistas, designers e escritores ". "Os selos do Royal Mail celebrar esta figura única", disse ele se referindo ao Bowie, que morreu em 10 de janeiro do ano passado, dois dias depois de completar 69 anos.

Com mais de 136 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, Bowie, que viveu em Nova York chegou ao estrelato em 1972 com "The Rise and Fall de Ziggy Stardust e The Spider From Mars ".

O artista deixou para a posteridade algumas obras de culto como "Heroes" (1977), "Lodger" (1979) ou "Scary Monsters" (1980).