SERVIÇO DEEZER CHEGA AO BRASIL O serviço de streaming de música Deezer anunciou que começará a atuar no Brasil. Outros países a serem contemplados são Coreia do Sul, Taiwan, Iraque e Emirados Árabes. Líder do setor na Europa, a empresa está agora interessada em conquistar países do Oriente Médio, Ásia e América Latina. São 20 milhões de títulos que podem ser acessados. Atualmente a Deezer está em 182 países e conta com 26 milhões de usuários. De acordo com Axel Douchez, diretor-geral do serviço de streaming, a expectativa é de que o Brasil, em apenas um dia de funcionamento, transforme-se no país com o maior número de novos usuários. / EFE