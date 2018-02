Sertanejo Pop Festival vai reunir 17 atrações em SP

Foi preciso um investimento de R$ 3 milhões para fazer dois dias de festa, com 16 horas de música e 17 atrações. Tudo isso reunido num espaço de 19 mil metros quadrados e para um público de aproximadamente 20 mil pessoas por dia. Por esses números, um leitor desavisado pode pensar que estamos falando de mais um desses festivais de rock que acontecem periodicamente em São Paulo. Nada disso. Trata-se do Sertanejo Pop Festival, o primeiro evento desse tipo na capital paulista, dedicado apenas à música sertaneja. O festival será realizado amanhã e domingo, na Chácara do Jockey, que já abrigou shows de Radiohead e Sting.

Mas não adianta nada fazer um evento desse porte se as atrações não forem boas. E elas são. Pelo menos para os fãs do sertanejo. Luan Santana, Fernando & Sorocaba, Maria Cecília & Rodolfo, João Neto & Frederico, João Bosco & Vinícius e Hugo Pena & Gabriel, todos com músicas estouradas nas rádios. Isso, sem mencionar Chitãozinho & Xororó, dupla com mais de 40 anos de carreira e considerada a criadora do sertanejo pop, que é o estilo de música que esses jovens talentos do gênero têm feito. "Está na cara que o sertanejo é um sucesso. Demorou para os grandes empresários do ramo de eventos perceberem. Mas nunca é tarde", diz Xororó, que vê nesse festival uma forma de ocupar um espaço antes preenchido pelo rock.

"A galera que curte a música sertaneja poderá assistir a todos os shows num único final de semana", diz Luan Santana, uma das atrações e que recebeu R$ 300 mil para fazer um show em Barretos, em agosto deste ano. Para esse festival, ele deve receber o mesmo valor.

Por trás desse evento, está a gravadora Som Livre e as produtoras Maior e Mondo Entretenimento. Foi a Mondo que organizou, na última quarta-feira, o show da banda de punk-rock Green Day. Ou seja, eles sabem como fazer um evento grande. Muitos dos artistas do festival são contratados da Som Livre, que, nos últimos 12 meses, vendeu mais de 500 mil cópias de discos sertanejos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luiz Gustavo Alves Pereira, diretor de operações da Mondo, conta que festivais desse tipo já acontecem em outros lugares do Brasil, como Goiás e Paraná. Mas que é a primeira vez em São Paulo. Ele destaca que eventos assim são diferentes, por exemplo, da Festa de Barretos, já que lá é mais focado nos rodeios. "Queremos fazer um festival assim por ano", diz Pereira. E o público do evento deve ser seleto, já que os ingressos não sairão baratos: de R$ 120 a R$ 500. As informações são do Jornal da Tarde.

Sertanejo Pop Festival - Amanhã e domingo, a partir das 14h, na Chácara do Jockey (Av. Pirajussara, s/n, Butantã - altura do 5.100 da Av. Francisco Morato). De R$ 120 a R$ 500. Tel. (011) 4003-1527. www.livepass.com.br