Sertanejo invade a noite de São Paulo

O movimento, que começou com a renovação do gênero trazida pelo chamado sertanejo universitário, conquistou a atenção de baladas sofisticadas e seus frequentadores - gente moderna que passou a ver glamour no show de duplas sertanejas (algumas delas são as mesmas pessoas que no passado torciam o nariz para o gênero ou costumavam fazer críticas a cantores e compositores).

Reconhecida como reduto GLS, a The Week iniciou na primeira quarta-feira deste mês o projeto Eletronejo. A noite oferece um mix musical, com apresentação de duplas sertanejas e DJs de batida eletrônica. O promotor da festa, Aldo Martins Ribeiro, explica que a intenção é tornar a noite semanal, dependendo da aceitação que for observada pelo público. "Fizemos a primeira edição e estamos organizando o projeto para que se torne fixo", diz.

A festa da The Week segue o conceito adotado desde o ano passado pelo requintado Cafe de la Musique. Por lá, o projeto Sertanejo Chic, idealizado por Kadu Paes, Alvaro Garnero, Denis Guerin e Tom Bonnet, ocorre aos domingos e, ocasionalmente, às terças-feiras. "São shows de música sertaneja para um público elitizado", define a coordenadora de Marketing da casa, Claudia Gomes.

O ritmo caipira também é sucesso no Cânter Bar. A programação começou às terças-feiras em 2008, migrou para as sextas-feiras, e conta com duplas sertanejas e DJs, que tocam de tudo. Para o organizador da festa, Nelson Rodrigo Gonsales, o público já gostava um pouco de música sertaneja, mas ainda havia preconceito. "Essa mudança tem a ver com a criação do sertanejo universitário, mas acabou resgatando o trabalho de duplas antigas", explica. As informações são do Jornal da Tarde.

Divirta-se

The Week

Rua Guaicurus, 134, Lapa, zona oeste

Telefone: 3868-9944

Ingressos: R$ 40 (H) E R$ 20 (M)

Cafe de la Musique

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400

Telefone: 3079-5599

Ingressos: R$ 50 (H) E R$ 30 (M)

Cânter Bar

Avenida Lineu de Paula Machado, 1.263

Telefone: 3037-7426

Ingressos: R$ 60 (H) E R$ 30 (M)

Sertanejo do Estádio

Pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/n

Telefone: 7861-1963

Ingressos: R$ 40 (H) E R$ 20 (M)

Cabaret

Rua Quintana, 765, Brooklin

Telefone: 5505-6886

Ingressos: R$ 20 (H) e mulheres grátis