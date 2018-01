Serra recebe Madonna e diz que cantora 'parece bem mais jovem'

"Ela parece (ter) bem menos (idade) do que tem. Ela é muito leve, descontraída, foi uma conversa realmente agradável", afirmou Serra sobre a cantora de 51 anos após o encontro no Palácio dos Bandeirantes.

"Ela ficou bastante surpresa com a miscigenação que tem aqui em São Paulo", afirmou a jornalistas.

Serra acompanhou Madonna até o carro e contou que ela tomou chá durante a reunião de quase uma hora.

O governador paulista disse que o programa discutido por eles, da ONG Success for Kids, visa ao desenvolvimento da auto-estima das crianças.

"Uma hora alguém perguntou 'o que a senhora quer da vida' e ela disse: 'quero ajudar a humanidade, principalmente as crianças', e pareceu muito sincera", declarou o provável candidato do PSDB à Presidência.

Segundo Serra, o Estado de São Paulo ofereceria toda a infraestrutura das escolas, e o programa ficaria responsável por treinar os monitores. Mais reuniões serão agendadas para acertar os detalhes do programa, que entraria em vigor "ao longo deste ano".

"Ela veio oferecer um trabalho na área social, um programa para crianças...muito bem avaliado no mundo todo. Já temos parte desse programa se desenvolvendo", disse Serra, que posou para fotos abraçado com a popstar.

"São aulas semanais voltadas para o desenvolvimento da auto-estima e da capacidade para enfrentar e resolver problemas... Acho um programa muito interessante."

Serra disse que deu a Madonna um livro da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo sobre figurinos de roupas de artistas.

Questionado se ganhou algo da cantora, ele respondeu: "O presente foi a visita."

A presença de Madonna causou alvoroço na sede do governo paulista. Muitos funcionários deixaram o trabalho para saudá-la aos gritos. A cantora, com uma roupa clara e óculos escuros, respondeu com acenos e sorrisos.

Serra respondeu com bom humor sobre o fato de os funcionários terem deixado suas atividades para ver a popstar. "Deixa eles curtirem", disse.

Madonna estará no Carnaval do Rio de Janeiro este ano. Ela também visitou o Rio em novembro do ano passado, quando conheceu, ao lado do governador Sérgio Cabral, projetos sociais em favelas da cidade.

Em sua viagem ao Brasil à época, ela conseguiu uma ajuda financeira no valor de 7 milhões de dólares do empresário Eike Batista para projetos sociais que mantém no exterior.

(Edição de Maria Pia Palermo)