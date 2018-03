Serpente reaparece em retrato de Elizabeth 1a do século 16 LONDRES, 4 de março (Reuters Life!) - Uma serpente incluída originalmente em um retrato da rainha Elizabeth 1a pintado no século 16, mas que foi coberta com uma camada de tinta pouco depois, "reapareceu", anunciou a National Portrait Gallery (Galeria Nacional de Retratos), de Londres, nesta quinta-feira.