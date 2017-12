Séries americanas garantem ibope na madrugada A tática de exibir séries americanas no fim da noite e na madrugada tem dado certo para Globo e Record. A 6ª temporada de 24 Horas, no ar por volta da 1 hora, vai bem de ibope e marcou, até a semana passada, média de 8 pontos, com 36% de share (participação da audiência no total de televisores ligados). O número corresponde ao dobro de audiência e de share da emissora que atingiu a segunda colocação no horário. Já na Record, as séries vão ao ar à meia-noite. A atração que mais rende público é CSI. No dia 8 de fevereiro, sexta-feira, a atração atingiu 10 pontos de média, ótimo índice para o horário. Outra série que vai bem é House, exibida às quintas e que atinge média de 7 pontos de audiência. A Record mudou o dia de exibição de Heroes para ver se alavanca o ibope. A série, que marcou 4 pontos de média no domingo, dia 10, vai para segunda-feira, no lugar de The Black Donnellys, que costumava dar 6 pontos. Já a troca de CSI: Miami por The Office não deu certo. Na terça, dia 12, a série marcou 4 pontos de média - metade do ibope de sua antecessora. O 1º ano vai terminar na próxima semana e a Record não tem o nome da série substituta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo