Séries 24 Horas e Will & Grace lideram indicações ao Emmy A série 24 horas, que acompanha os dias na vida do agente Jack Bauer, é a favorita, com 12 indicações, ao prêmio Emmy, segundo a lista anunciada nesta quinta-feira pela Academia de Artes e Ciências de Televisão. A série Will & Grace, encerrada este ano, recebeu indicações em dez categorias, incluindo a de melhor comédia. A Sony exibiu, no dia 26 de junho, no Brasil, o último capítulo do seriado protagonizado por Eric McCormack e Debra Messing. As grandes vencedoras do ano passado, as séries Lost e Desperate Housewives, ficaram para trás. Lost não concorre como melhor drama, nem Desperates Housewives como melhor comédia. Na categoria de melhor drama, 24 horas concorre com as já consagradas Família Soprano e The West Wing, e os dramas ambientados em hospitais Grey´s Anatomy e House. Kiefer Sutherland recebeu uma nova indicação como melhor ator dramático, concorrendo com Martin Sheen na última temporada de The West Wing, Peter Krause por Six Feet Under, Denis Leary por Rescue Me, e Cristopher Meloni por Law and Order: Special Victims Unit. Entre as comédias indicadas, Arrested Development, assim como Will & Grace, deixará a programação. Também concorrem nesta categoria Curb Your Enthusiasm, The Office, Scrubs e Two and a Half Men. O principal prêmio da televisão norte-americana será entregue em 27 de agosto no Auditório Shrine, de Los Angeles.