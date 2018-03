Série 'Vida' estreia com novo olhar sobre mundo animal

"Vida" será apresentado em dez episódios - "Desafios da Vida", "Répteis e Anfíbios", "Mamíferos", "Peixes", "Aves", "Insetos", "Caçadores e Caçados", "Criaturas das Profundezas", "Reino das Plantas" e "Primatas" - e levou quatro anos para ser produzido. Dele fazem parte imagens como os macacos-prego quebrando as sementes de palmeiras com pedras em Roraima, hipopótamos disputando uma fêmea e um trio de guepardos atacando na África um avestruz que tem o dobro do tamanho deles.

A série também exibe, entre outras imagens, dragões de Komodo caçando búfalos aquáticos, um sapo rolando montanha abaixo para escapar de uma tarântula em Mont Roraima (Venezuela), uma corrida de acasalamento de baleias jubarte, peixes desovando em mar aberto e voando para fora d''água, lulas Humboldt caçando sardinhas à noite e estrelas-do-mar devorando a carcaça de um polvo.

Para realizar a série, a produção utilizou uma câmera "yogi", que permitiu seguir momentos como a migração de renas e elefantes, e um cabo especial, que possibilitou, entre outras imagens, que uma câmera acompanhasse uma revoada de borboletas no México.

Serviço

"Vida" - Pré-estreia domingo, às 21h, no Discovery Channel. Estreia dia 18, às 22h, no Discovery Channel e no Discovery HD Theater. A série, composta por dez episódios, irá ao ar todas as quintas-feiras, sempre às 22h, até 20 de maio.