Série 'The Big Bang Theory' vence o People's Choice Awards

A série The Big Bang Theory foi a grande vencedora do People's Choice Awards 2015 na madrugada desta quinta-feira, 8, em uma cerimônia realizada no Nokia Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta é quarta vez que a atração é premiada desde sua estreia em 2007.

Johnny Galecki, intérprete do personagem Leonard Hofstadter, fez um discurso em nome de todo o elenco e produtores. "Em nome do elenco, quero dizer que adoramos trabalhar juntos. Amo gravar esse seriado. Muito obrigado", afirmou.

Adam Sandler também foi um dos destaques da noite. Ele venceu como ator de comédia favorito. "Obrigado a toda minha família, agradeço a todos que votaram em mim. Espero que vocês me amem também", brincou. O ator desancou outros astros como Zac Efron e Seth Rogen, que protagoniza o filme A Entrevista.

Já na categoria atriz de comédia, Melissa McCarthy, da série Mike & Molly, superou a sempre favorita Cameron Diaz, Drew Barrymore e Charlize Theron. Já Iggy Azalea levou a melhor na categoria Artista de Hip Hop Favorito. "Muito obrigada por este prêmio. Essa é uma maneira maravilhosa de começar o ano. Quero compartilhar este prêmio com vocês. Obrigada aos fãs e sou grata pelo jeito como eles mostram esse apoio", afirmou a cantora.

Robert Downey Jr. Levou dois troféus: o de ator de cinema favorito e o de ator de drama favorito. "Eu estou sempre pensando no que as pessoas que me veem vão pensar. Sou muito agradecido e quero vocês sempre comigo", concluiu o ator de Homem de Ferro.

Aos 93 anos, a atriz Betty White foi homenageada e levou o troféu de ícone da TV. Ela foi indicada ao prêmio vários vezes, mas nunca ganhou. "Estou emocionada por ganhar este prêmio. Foi uma escolha das pessoas. Não consigo dizer mais nada." O ator Ben Affleck foi honrado com o troféu especial na categoria humanitário favorito.

Votação. A premiação é conhecida pelo caráter extremamente popular, como o próprio nome já indica, por contar com a escolha do público para selecionar os preferidos através de uma votação online. Os artistas campeões de vendas e programas de TV e filmes que têm maior audiência são selecionados em uma lista para que o público eleja seu favorito pela internet. O prêmio foi transmitido ao vivo pelo canal por assinatura Warner Channel na última quarta-feira.

Veja a lista dos vencedores

Cinema

Humanitário favorito

Ben Affleck

Filme favorito

Malévola

Ator de cinema favorito

Robert Downey Jr.

Atriz de cinema favorita

Jennifer Lawrence

Casal de cinema favorito

Shailene Woodley e Theo James, de Divergente

Filme de ação favorito

Divergente

Ator de filme de ação favorito

Chris Evans

Atriz de filme de ação favorita

Jennifer Lawrence

Filme de comédia favorito

Anjos da lei 2

Ator de filme de comédia favorito

Adam Sandler

Atriz de filme de comédia favorita

Melissa McCarthy

Filme dramático favorito

A culpa é das estrelas

Ator de filme dramático favorito

Robert Downey Jr.

Atriz de filme dramático favorita

Chloë Grace Moretz

Filme para família favorito

Malévola

Filme de suspense favorito

Garota exemplar

Televisão

Ícone da TV favorito

Betty White

Série de TV favorita

The Big Bang Theory

Série de comédia favorita

The Big Bang Theory

Ator de série de comédia favorito

Chris Colfer

Atriz de série de comédia favorita

Kaley Cuoco

Série dramática favorita

Grey’s Anatomy

Ator de série dramática favorito

Patrick Dempsey

Atriz de série dramática favorita

Ellen Pompeo

Comédia da TV a cabo favorita

Melissa & Joey

Drama da TV a cabo favorito

Pretty Little Liars

Ator de TV a cabo favorito

Matt Bomer

Atriz de TV a cabo favorita

Angie Harmon

Série criminalista dramática favorita

Castle

Ator de série criminalista dramática favorito

Nathan Fillion

Atriz de série criminalista dramática favorita

Stana Katic

Série de sci-fi/fantasia favorita

Beauty and the Beast

Sci-fi/fantasia da TV a cabo favorita

Outlander

Ator de série de sci-fi/fantasia favorito

Misha Collins

Atriz de série de sci-fi/fantasia favorita

Kristin Kreuk

Programa de competição favorito

The Voice

Apresentador de programa diário favorito

Ellen DeGeneres

Apresentador de talk show favorito

Jimmy Fallon

Comédia dramática favorita

Orange is the new black

Casal de série de TV favorito

Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Personagem favorito de série que mais faz falta

Sandra Oh como Cristina Yang, de Grey’s Anatomy

Ator de nova série de TV favorito

David Tennant

Atriz de nova série de TV favorita

Viola Davis

Esquete de série de comédia favorita

Saturday Night Live

Série de animação favorita

The Simpsons

Nova comédia de TV favorita

Jane the Virgin

Novo drama de TV favorito

The Flash

Música

Artista masculino favorito

Ed Sheeran

Artista feminina favorita

Taylor Swift

Grupo favorito

Maroon 5

Artista revelação favorito

5 Seconds of Summer

Artista masculino de country favorito

Hunter Hayes

Artista feminina de country favorita

Carrie Underwood

Grupo de country favorito

Lady Antebellum

Artista pop favorito

Taylor Swift

Artista de hip-hop favorito

Iggy Azalea

Artista de R&B favorito

Pharrell Williams

Álbum favorito

X, de Ed Sheeran

Música favorita

Shake it off, de Taylor Swift