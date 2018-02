Série 'Tempo Final', da Fox, terá episódio em português Juan Felipe Orozco começou a rodar ontem em Bogotá, Colômbia, o primeiro (e único) episódio em português da série Tempo Final, a primeira série da Fox produzida na América Latina. Juan Felipe é um jovem diretor colombiano, responsável pelo thriller de sucesso Al final del Espectro, que vai ganhar remake em Hollywood, dirigido por ele mesmo e estrelado por Nicole Kidman. A atriz aceitou desde que fosse Orozco o diretor. Por várias semelhanças, Tempo Final está sendo comparada a 24 Horas (a série da Fox estrelada pelo ator Kiefer Sutherland). Não só pelo ritmo da ação, mas também porque cada um dos episódios se passa em tempo real e dura exatamente uma hora. Sem contar o padrão de qualidade Premium da série, a primeira produção do Grupo Fox depois de comprar Telecolombia com o objetivo de transformar a rede em uma produtora de conteúdos para a América Latina. "Usamos uma câmera High Definition e filmamos como no cinema", conta Orozco. Os temas e o elenco mudam a cada episódio, mas o formato se mantém. "O episódio em português conta com Alexandre Rodrigues (o Buscapé de Cidade de Deus) e Cynthia Falabella no elenco", adiantou. A preocupação com a qualidade não se traduz só pela produção. A seleção dos três jovens diretores para dividir a seleção da série - além de Orozco, o time conta com Riccardo Gabrielli e Felipe Martínez - deixa clara a preocupação da Fox em atrair o público jovem e exigente. Ainda de olho no público de toda a América Latina e não só no hispânico, a Fox pretendia rodar dois episódios em português e com atores brasileiros. No entanto, por questões de prazo e custos, acabou desistindo e filmando apenas um. "Eu iria dirigir um episódio que casaria muito bem com o Brasil, pois falaria da história de um jogador de futebol famoso (e casado) que se mete em grandes enrascadas quando vai a um motel com uma fã. Mas acabamos por filmar com atores colombianos mesmo", conta Felipe Martinez, responsável pela direção de 10 dos 26 episódios da série, com estréia prevista para 26 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo