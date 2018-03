Série 'Sopranos' poderá ser exibida na Band e no SBT

A máfia vai invadir a TV. A série "The Sopranos", da HBO, poderá ir ao ar, simultaneamente, em dois canais abertos por aqui: Band e SBT. A Band acaba de fechar um contrato com a HBO, que inclui a compra de 20 telefilmes, duas minisséries e a série "Sopranos", que deve estrear sua primeira temporada no canal em março. Acontece que o SBT, que exibia até o último domingo "Sopranos", ou melhor, "Família Soprano" - tradução à Silvio Santos -, tem ainda, por contrato, direito de exibir a sexta temporada da série.

É a velha história do cachorro de dois donos. As séries da HBO também são distribuídas pela Warner, que, por sua vez, possui um contrato de fornecimento de conteúdo com o SBT. Da primeira a quinta temporada de "Sopranos", que já foram exibidas no SBT, estão liberadas para a Band. Já a última fornada da saga do mafioso Tony Soprano deve ser exibida em 2010 na rede de Silvio Santos.

Procuradas pelo Estado, as duas emissoras, via assessoria de imprensa, não sabiam que compartilhariam a mesma série. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.