Série sobre atletas na HBO terá 2ª safra

tem sido apresentado aos poucos à audiência do Multishow, sua nova casa. Depois de participar do Prêmio Multishow, o humorista estará em um episódio de Trair e Coçar, série que estreia dia 24.

Alexandre Herchcovitch confirmou presença na plateia de Destino SP, produção da O2 Filmes para a HBO, amanhã, às 19h, na Cinemateca. O estilista participa de um dos episódios da série, programada para o TELAS, festival de TV de São Paulo.

Didi Wagner, que já reeditou três vezes seu guia de Nova York, negocia o lançamento outro livro, com dicas de viagens de outros destinos mostrados no Lugar Incomum, do Multishow, como Istambul, Tóquio e Paris.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pendenga. Questionada sobre a pendência de R$ 10 a R$ 15 milhões que ainda teria a pagar ao SBT, pela rescisão de contrato de três de seus novelistas, a Globo argumenta que não é parte no processo.

Pendenga 2. De fato, a Globo não é parte no processo, mas foi a empresa que se comprometeu com os autores Glória Perez, Walther Negrão e Benedito Ruy Barbosa em saldar a dívida milionária, quando os convenceu a quebrar o acordo assinado em 1996 com o SBT.

Na reforma que a Band planeja para o CQC em 2015, Marco Luque tem boas chances de permanecer onde está.

"A TV vai viver uma mudança estrutural e deixar de ser o que é. As emissoras vão se integrar à internet e às redes sociais, e o telespectador será convertido em teleparticipante".

A profecia acima é de Walter Longo, presidente da Grey e ex-conselheiro de Roberto Justus em O Aprendiz, no livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, obra da HSM Editora. Segunda-feira tem noite de autógrafos na Livraria da Vila do Shopping JK.

De boa. À série Mulheres do Brasil, produção da Pan Music para o canal Bis, Mart'nália fala da origem do nome (Martinho, pai + Anália, mãe), da influência dos pais, da colinha feita pela irmã e vocal Analimar nos shows e da parceria com Zélia Duncan. No ar, quarta.