Série que levou o Emmy pode ter extensão Vencedora do Emmy Kids International como melhor série de 2014, Pedro & Bianca poderá ganhar novos episódios. Sem verba para investir em uma 2ª temporada do título, a Secretaria de Educação do Estado de SP liberou os direitos da obra para que Cao Hamburger tente captar recursos de outras fontes. Paralelamente, o diretor planeja vender o formato para outros países. Afinal, um casal de gêmeos de cores e sexos distintos no ambiente escolar e familiar tem lá sua universalidade. No mês passado, Cao esteve na Kidscreen, feira infantil em Miami, onde também começou a negociar a distribuição de sua outra série, Que Monstro Te Mordeu?