Série que cresceu em múltiplas plataformas chega ao Multishow Legítimo representante do humor que faz careira na internet, a série Os Buchas desembarca nesta segunda-feira, às 22h, na tela do canal Multishow. O programa ia ao ar pela Oi TV, mas foi na internet que se alastrou, com campanha inédita de narrativa transmídia para TV, celulares e web, onde foi vista por mais de 500 mil pessoas, Autor da série, Álvaro Campos conta que a ida para o Multishow foi um passo natural ao fim do contrato com a Oi, pois o grupo já estava no Multishow como roteiristas e produtores de várias séries - vide Open Bar, Os Gozadores e Zona do Agrião. O acordo com o Multishow para Os Buchas, obra da Dois Moleques Produções, prevê 12 episódios.