Série para bebê alavanca web e aplicativos Enquanto a TV aberta abre mão de conteúdo infantil, canais pagos do gênero lideram o segmento e uma nova babá eletrônica vai ganhando força fora da TV, via web e aplicativos. Com recordes de vendas em DVDs desde 2001, a série Bebê Mais já fez quase 6 milhões de acessos no YouTube só com um de seus clipes - Pirulito Que Bate Bate, na voz de Dinho Ouro Preto - e figurou entre os aplicativos gratuitos mais baixados de 2013. Recentemente, Bebê Mais deu cria, com a chegada da série Blablás, pelas mãos do mesmo pai: Francesco Civita. O novo título mira a faixa etária seguinte, de 2 a 5 anos, somando já 17 clipes e 34 atividades.