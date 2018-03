Série 'Marchlands' mostra famílias em casa assombrada

A trama gira em torno de três famílias que ocuparam a mesma casa em décadas diferentes e vivem, literalmente, assombradas pela pequena Alice (Milly Archer), que teve uma morte misteriosa, em 1967, na casa de um bucólico subúrbio.

Cada episódio intercala os diferentes anos - 1968, 1987 e 2010 - em que a história se passa. Na década de 1960, os pais da menina tentam descobrir como ela morreu. Já nos anos 1980, o casal Helen (Alex Kingston, vista em "Law & Order") e Eddie (Dean Andrews) se preocupa com a caçula, Amy (Sydney Wade), que vê o fantasma de Alice e diz aos pais que tem um amigo imaginário. Enquanto cogitam levar a filha para o terapeuta, acontecimentos estranhos, como torneiras que abrem sozinhas, rondam a casa.

A terceira a se mudar para o imóvel é Nisha (Shelly Conn) que, grávida, decide radicar-se na região onde seu noivo, Mark (Elliot Cowan), cresceu. A moradora de Marchlands começa a sentir a presença de uma criança e objetos, como um berço, se mexem sozinhos. Para piorar, ela sofre um acidente, torce o tornozelo e precisa passar mais tempo reclusa no novo lar. Nisha desconfia ainda que o amado a está traindo com uma antiga namorada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.