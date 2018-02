Série leva brasileiros a Londres O Rio Occupation London integra a programação do Festival London 2012, espécie de Olimpíada Cultural, que levará ao Reino Unido centenas de artistas, famosos e desconhecidos, antes e durante os Jogos Olímpicos. As ação levam à capital inglesa 30 artistas cariocas de diversas áreas para, durante um mês, ocuparem a cidade. Baseados no Battersea Arts Center (BAC), desenvolverão projetos nas áreas de cinema, música, fotografia, artes cênicas, teatro, design, entre outros. Além de performances em locais da cidade, farão apresentações também no Victoria and Albert Museum, na Tate Modern, no Southbank Centre e uma grande celebração no V22 Summer Club, onde mostrarão o resultado dos projetos desenvolvidos. Criado pela Secretaria de Cultura do Rio, o projeto tem produção executiva da People's Palace Projects em parceria com o BAC e o V22 Summer Club. /F.G.