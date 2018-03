Série lembra 100 anos de Chico Xavier na Globo News

O tributo se justifica pelo centenário do médium mineiro, a ser comemorado em 2 de abril, quando a Globo Filmes lança a cinebiografia do médium, sob direção de Daniel Filho, com Nelson Xavier no papel central.

Independe do filme, no entanto, o trabalho que o editor e repórter do canal de notícias da Globo, Claufe Rodrigues, realizou entre Pedro Leopoldo, onde o médium nasceu, e Uberlândia, visitando amigos, pessoas e cenários por onde Chico passou. As imagens inéditas ficam para o Globo News Especial de domingo, também às 23 horas. E na próxima quarta-feira, dia 31, igualmente às 23h, vai ao ar a última parte da série: outro "Arquivo N", dessa vez relembrando a campanha pela candidatura do médium ao Prêmio Nobel da Paz e reprisando uma longa entrevista de Chico a Nei Gonçalves Dias. O médium psicografou mais de 400 livros, sem nunca ter reivindicado a autoria deles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.