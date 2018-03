Série 'Harry Potter' dá origem a mundo paralelo na web

A série de livros Harry Potter deu origem a todo um universo paralelo na internet, e sites atraem milhões de fãs todos os dias, influenciando bastante o sucesso dos romances e das adaptações para o cinema da trama. As histórias criadas por J.K. Rowling são tão famosas, assim como as páginas na internet criadas em torno delas, que alguns fãs online acabaram virando astros. Talvez o maior de todo seja Emerson Spartz, que tinha apenas 12 anos quando abriu Mugglenet.com. Hoje o site recebe 40 milhões de visitas por mês, o que faz dele um dos maiores sites dedicados a Harry Potter no mundo, além de um empreendimento comercial viável. "Passei o verão inteiro na estrada dando milhares de autógrafos, coisa totalmente inédita para um garoto viciado em computador que criou uma página na internet", disse ele à Reuters por telefone desde os Estados Unidos, onde mora e estuda na universidade. "Harry Potter chegou a um ponto de tamanha fama que até os fãs têm fãs", acrescentou Spartz, hoje com 20 anos. A "Pottermania" nunca foi tão intensa, às vésperas do lançamento mundial, no sábado, de Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e as Relíquias da Morte), o sétimo e último capítulo da série, que já vendeu 325 milhões de exemplares no mundo todo. No Brasil, o livro será lançado no dia 10 de novembro pela editora Rocco. Melissa Anelli é a "webmistress" de outro influente site sobre Harry Potter, www.the-leaky-cauldron.org. Ela acha que o mundo online tem atuação importante, especialmente nos intervalos entre a publicação dos livros. "Às vezes são anos entre os filmes ou os livros, e com essa interação a badalação nunca acaba. Mantemos a coisa animada nos intervalos." Os dois afirmam que essencial para seu sucesso é o relacionamento com a Warner Bros., o estúdio que produz os filmes de Harry Potter. A Warner, que inicialmente fez oposição a esse tipo de site, segundo Spartz, acabou percebendo como era grande sua influência e seu alcance. Não se sabe bem o que vai acontecer com o mundo virtual de Harry Potter depois da publicação do último livro, mas Spartz e Anelli esperam que seus sites continuem crescendo até o lançamento do último filme da série, em 2010. Depois disso, a popularidade está fadada a diminuir, acrescentou Spartz. Rowling há tempos reconhece o poder da internet. Seu próprio site, Jkrowling.com, recebe 7 milhões de hits diários, e Spartz e Anelli foram convidados em 2005 a fazer uma rara entrevista com ela. A autora também apoiou a campanha do The Leaky Cauldron para evitar o vazamento do final da trama na Internet antes do lançamento do último livro, que vai responder a pergunta que está na boca de todos os fãs de Potter: que personagens vão morrer? Um hacker afirma ter conseguido obter detalhes importantes da trama depois de invadir um computador da Bloomsbury, editora britânica de Rowling. A Reuters também já viu fotos online que alegam ser das últimas páginas do sétimo livro, que, se verdadeiras, têm as respostas para os maiores segredos.