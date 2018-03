Série em quadrinhos traz registros de São Luís e Niterói

Artistas como David Lloyd (desenhista inglês de "V de Vingança", que desenhou São Paulo) e Jano (artista do underground francês, que desenhou o Rio de Janeiro em "Rio de Jano") buscaram a verdade por baixo da paisagem e dos guias turísticos e fizeram obras notáveis em aquarelas e outras técnicas.

O projeto, da editora Casa XXI, reinventou a literatura de viagem, buscando fontes de financiamento em patrocinadores pesados para seus novos Rugendas, Debret ou Frans Post modernos. Este ano, a série reabriu com dois novos e sensacionais álbuns: "São Luís" (por Fábio Moon e Gabriel Bá) e "Niterói" (pelo gaúcho Joaquim da Fonseca, que ilustra livros de viagem de Luis Fernando Veríssimo).

Foram editados 12 livros até agora. O próximo, o 13º, será "Manaus", de Lourenço Mutarelli. São sucessos editoriais incontestáveis: um dos álbuns mais bem-sucedidos, aqui e lá fora (na França, saiu pela Albin Michel), é "Rio de Janeiro de Jano", que já está na quarta edição.

Primeiro da série, mostrava que Jean Le Guay, o Jano, é um detalhista obsessivo: ele passou 50 dias perambulando pelo Rio de Janeiro para produzir um caderno de esboços fazendo desenhos, e passeou pelo Catete, Santa Tereza, assistiu a um Fla x Flu no Maracanã, foi à Praça 15 e à Floresta da Tijuca. Sua aventura de desbravador virou um documentário também premiado, dirigido por três admiradores do trabalho do francês: Anna Azevedo, Eduardo Souza Lima (aka Zé José) e Renata Baldi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Uma cidade não é só suas belezas. É também suas mazelas, feridas e feiuras", diz o cantor Zeca Baleiro, em texto para o álbum dos irmãos Bá e Moon. O trabalho dos gêmeos paulistanos na capital maranhense é uma radiografia da vida e da cultura nos interstícios das ações oficiais, do cartão postal.

O cachorro vira-lata, a plataforma de petróleo, os camelôs, as lojas de retalhos, os empinadores de pipa: tudo ganha relevância na busca de uma síntese da cidade. "É, portanto, a visão de um forasteiro que, embriagado com tanta beleza, registra um ponto de vista que não tem a pretensão de ser definitivo, profundo ou analítico. É a observação de quem passa, vê e se esforça para registrar o momento que viveu. Literalmente, um panorama visto da ponte", diz Joaquim da Fonseca, de 78 anos, mestre em artes pela Universidade Syracuse (Nova York, EUA). A partir dos anos 1980 e do álbum "Traçando Paris", que fez em parceria com Luis Fernando Veríssimo, ele iniciou uma série que passou por Nova York, Roma, Madri, Japão e Porto Alegre, terminando com Buenos Aires de Boca a River. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CIDADES ILUSTRADAS - NITERÓI

Autor: Joaquim da Fonseca

Editora: Casa 21 (84 págs., R$ 69)

CIDADES ILUSTRADAS - SÃO LUIS

Autores: Gabriel Ba e Fábio Moon

Editora: Casa 21 (72 págs, R$ 69)