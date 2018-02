Série e final de novela elevam ibope da Globo

O bom desempenho de Amores Roubados no início de janeiro - combinado com a reta final de Amor à Vida e a estreia do Big Brother Brasil 14 - foi na contramão da tendência de queda da TV aberta e elevou a audiência da Globo. No horário nobre, das 18 h às 0 h, a emissora alcançou 23 pontos (cada ponto equivale a 65 mil lares) na média mensal, contra 21 pontos em janeiro do ano passado. Apesar da pouca diferença, o índice tem importância em um período ruim para os canais abertos, por causa das férias. Na sexta, dia de exibição do último capítulo de Amor à Vida, a novela foi tema de 600 mil comentários dos usuários do Twitter.

Depois do barulho do beijo gay de Amor à Vida, a série Força de Elite, que estreia hoje, às 21 h, no MGM, mostrará algo mais polêmico. Nela, dois irmãos adotivos de uma família de criminosos sentirão atração um pelo outro e se beijarão em uma das cenas.

Enquanto operadoras como Net, Sky e Claro TV não resolvem a situação sobre a entrada da Fox Sports em seus pacotes, assinantes têm reclamado nas redes sociais do canal.

A conta bancária de Ticiana Villas Bôas, âncora do Jornal da Band, vai começar a engordar. Além de dar expediente na bancada, ela abriu sua produtora, a Tanajura Filmes. E ela já tem a conta de grandes marcas de cosméticos e produtos de limpeza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A MTV deu o sinal verde para sua sucursal colombiana produzir uma versão de Catfish. Tiago Worcman, responsável pela programação do canal no Brasil, disse que a versão do País está em estudo.

Matt Damon e Ben Affleck farão uma comédia para a rede norte-americana CBS. A atração mostra o dia a dia de um pai que para de trabalhar para melhorar o relacionamento com a família.

Após terminar de gravar a terceira temporada de Sessão de Terapia, Letícia Sabatella se prepara para gravar um show para um DVD com músicas compostas por ela. O título provisóro é Caravana Tonteria em a Volta ao Centro.

Sumido da telinha, Sergio Marone comanda, a partir de 15 de fevereiro, o educativo Florestabilidade no canal +Globosat.

Transformado em minissérie para passar na TV, o longa Chico Xavier vai ao ar dividido em episódios esta semana no canal básico da Globo em Portugal.

Ao contrário do publicado na coluna de ontem, a novela Avenida Brasil foi vendida para 125 países.

Festival de pérolas. Conhecida por declarações que viraram piadas, Luciana Gimenez recebe hoje, no Luciana By Night, na RedeTV!, um convidado que deve superá-la: Inri Cristo, que acredita ser enviado de Deus. "Sou a primeira ameba que saiu da água", diz o entrevistado.