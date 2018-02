Série do Porta na Fox terá dez episódios

Assim que a exibição dos 26 programas com os esquetes do Porta dos Fundos terminar de ir ao ar na Fox, o canal exibirá a nova série inédita do grupo de humor. Agora, a produção será rodada especialmente para a TV, em vez de estrear primeiro na internet. Com o nome provisório de O Grande Gonzalez, a trama gira em torno do personagem-título, um mágico que, misteriosamente, morre afogado durante uma performance. Dividida em dez episódios semanais, a história vai se desenrolar na investigação para descobrir quem foi o responsável pela morte do artista. A atração é mais longa que as séries produzidas pelo Porta até hoje.

O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu, no Tribunal Regional Federal (TRF3), incluir novamente a União em uma ação civil pública sobre o Show do Tom, que a Record parou de exibir em 2011.

Justiça 2. Na ação há uma reclamação de que, no programa de humor, anões e homossexuais teriam sido submetidos a situações degradantes. Por isso, o MPF quer que a União e o Congresso Nacional levem o fato em consideração na hora de avaliar a concessão da Record.

Justiça 3. Além da questão da concessão, o MPF quer que a emissora pague multa de R$ 6 milhões por danos morais coletivos. Por meio de assessoria, a Record informou que ainda não foi notificada sobre a ação.

Além de se manifestar pelas redes sociais, os fãs do Big Brother Brasil poderão saber onde estão seus semelhantes quando o site GShow lançar um aplicativo com o nome do reality.

No botãoTorcida BBB, o telespectador pode declarar qual é seu participante favorito. Por intermédio de GPS, será possível localizar onde estão os torcedores com quem ele compartilha a preferência.

Está marcada para 2 de fevereiro a estreia da série Reféns do Poder, que vai ao ar na sequência do Jornal da Globo. Lançada nos EUA em 2014. Crisis, no título original, mostra o trabalho do FBI na investigação do sequestro dos filhos de figuras poderosas daquele país.

O episódio duplo de O Mundo Segundo os Brasileiros de amanhã fala sobre a Cidade do México e Aruba. Às 22h30, na Band.

O canal Viva lança esta semana, seu site, uma playlist com músicas que marcaram personagens da teledramaturgia. Há títulos nacionais e gringos, como Golden Years, de David Bowie, trilha de Duas Vidas.

Mas os cabelos, quanta diferença

De peruca, Antonio Tabet, Danton Mello e Dani Calabresa, respectivamente, vão surgir no filme Superpai, de Pedro Amorim, previsto para 26 de fevereiro. A cena acima é um flashback em que os personagens se encontram na festa de formatura, há 20 anos.