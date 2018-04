Série do IMS refaz trajetória do 1º álbum de Monarco Toda noite, o Brasil canta "Coração em Desalinho" com Maria Rita na abertura da nova novela das 21 horas, "Insensato Coração". Mas, à exceção dos iniciados no mundo do samba, poucos são os que reconhecem seu autor ao vê-lo passar na rua. Aos 77 anos, símbolo da Portela, sucesso nas vozes de Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Clara Nunes, Beth Carvalho, Roberto Ribeiro e João Nogueira, Monarco está acostumado.