Série de vídeos terá itinerância Uma parceria entre a Fundação Bienal de São Paulo e o Sesi - Serviço Social da Indústria vai possibilitar que cerca de dez vídeos da 30ª mostra também sejam exibidos em diversas cidades paulistas. A itinerância das obras selecionadas acompanha as atividades do setor educativo da Bienal de São Paulo, coordenado por Stela Barbieri. A partir de 6 de agosto, 20 unidades do Sesi, na capital e no interior do Estado, receberão o ciclo Encontros de Formação em Arte Contemporânea. Depois, durante o período da 30ª Bienal, a ser inaugurada para convidados em 4 de setembro, para o público em 7 de setembro e que ficará em cartaz até 9 de dezembro, a mostra de videoarte móvel ocorrerá em 53 locais do Serviço Social da Indústria. A produção do evento não quis revelar quais obras, dos 111 artistas e grupos participantes da 30ª Bienal, serão exibidas no programa. Espera-se que pelo menos 12 mil pessoas sejam contempladas com a iniciativa. A parceria entre a Bienal e o Sesi foi firmada pelo período de cinco anos, estendendo-se a futuras edições do evento.