Série de livros de Pauline Alphen é lançada no País Tem gente que passa a vida procurando o tema do livro que um dia talvez venha a escrever. Outros têm o tema e não saem do lugar. Mas tem gente que, como num passe de mágica, ganha um de presente e, de quebra, assunto para pelo menos cinco livros. Pauline Alphen não procurava nada. Só corria mal-humorada debaixo de chuva atrás do ônibus quando ganhou o seu. Era uma manhã de outono em Paris, ela tinha acabado de deixar o filho na creche e estava atrasada para o trabalho. Mesmo com tudo isso, pode reparar no pai que, do alto de um prédio, acompanhava a filha atravessar o pátio para encontrar o irmão gêmeo.