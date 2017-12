Série da Record cita ditadura e era Collor Gracindo Júnior viverá um dos protagonistas de Plano Alto, minissérie política em 12 capítulos, de Marcílio Moraes, que logo começa a ser gravada para ir ao ar ainda antes das eleições, na Record. Ele é Guido Flores, militante contra a ditadura e, agora, governador que luta para provar sua inocência numa CPI. Milhem Cortaz vive seu filho, deputado que foi cara-pintada nos idos do impeachment de Fernando Collor. Todo esse passado surge só como referência dos dias atuais, foco do enredo, incluindo as manifestações populares de 2013. O elenco conta ainda com Giuseppe Oristânio, Juan Alba e Jussara Freire.