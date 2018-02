Série da Globo para Multishow entra em ação Enquanto o Zorra Total está em obras, seu maior astro recente, Rodrigo Sant'anna, prepara-se para protagonizar uma nova série no Multishow. A ideia faz parte dos projetos licenciados pela Globo para os canais pagos do grupo. Já em pré-produção, o enredo põe o humorista na pele de Jeferson de Souza, morador do subúrbio carioca que ganha a vida fazendo lotação. Seu grande sonho, no entanto, é fazer sucesso como artista, o que o motiva a queimar todas as economias na produção de um clipe bem caseiro para a web. Um golpe do destino haverá de mudar radicalmente sua vida. A Globo tem mais seis projetos em andamento para a Globosat.