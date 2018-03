Série brasileira: prêmio no Canadá A produtora brasileira Terra Vermelha Filmes, membro da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPI-TV), foi premiada na noite de terça-feira, durante a 26.ª edição do Gemini Awards, realizado em Toronto, no Canadá. Caçadores de Nazistas na América Latina (Nazi Hunters) venceu nas categorias documentário histórico e diretor de série documental. O seriado de oito episódios foi exibido em mais de 20 países. Todos os atores da série são brasileiros e as cenas de reconstituições foram gravadas no Rio. Exibida aqui no Brasil em julho do ano passado, o seriado atualmente está sendo reprisado pelo Natgeo.