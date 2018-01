Série 'Amor Verissimo' entra no set

Iniciativa do diretor Luiz Fernando Carvalho, Correio Feminino é baseada na obra de Clarice Lispector e estreia no Fantástico dia 27.

A Bíblia, série vista por 13,1 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, chega aqui dia 16, às 21h30, pela Record. Serão dez episódios, às quartas-feiras, noite de futebol na Globo.

Uma Rua Sem Vergonha, série produzida pela Conspiração e exibida pelo Multishow, foi selecionada pela The Wit, maior empresa em pesquisas de programas de TVs internacionais, para participar da mesa Fresh TV from Around the World, na MipCom, feira de TV mundial que começa na próxima segunda-feira, em Cannes.

É o Meu Bebê, um game show não exatamente com bebês, mas com crianças de 4 a 5 anos, chega ao Discovery Home&Health no dia 11, às 21h. Em oito episódios, a série desafia os conhecimentos de pais e mães sobre seus filhos.

De Ignácio Loyola de Brandão, O Menino que Vendia Palavras ganhará também versão para a TV - o título já foi adaptado para o teatro. O livro renderá mais uma série nacional no Gloob, canal infantil da Globosat.

O acervo da MTV Brasil continuará no prédio sede da emissora da Abril, no Sumaré. Ex-funcionários do canal votam pela doação do material - algo em torno de 33 mil fitas - para a Cinemateca.

Mas... A Abril ainda não deu por encerradas as negociações com a Viacom, dona da marca, em torno do arquivo da sua MTV.

Aline (Vanessa Giácomo) vai seduzir Bruno (Malvino Salvador), só para destruir a vida da prima em Amor à Vida. Em cena do dia 8, perguntará se ele não tem vontade de ser pai de verdade, mesmo sabendo que Paloma (Paolla Oliveira) não pode mais engravidar.

Com Fernanda Paes Leme, Gabriela Duarte, Leticia Colin, Marcelo Faria, Paulo Tiefenthaler e Pedro Monteiro, a série Amor Verissimo, produção da Conspiração para o canal GNT, começa a ser gravada ainda este mês para ir ao ar em janeiro. A direção é de Arthur Fontes e a base é puro Luis Fernando Verissimo, colunista do Estado, que empresta suas crônicas ao título em questão. Serão 13 episódios, todos inspirados por textos inéditos do autor na TV com histórias de amor em diferentes idades. Os atores se alternam em personagens diferentes a cada capítulo, que conta ainda com depoimentos de casais baseados em histórias reais.