Série 'A Teia' promete beijo gay feminino

Mesmo com problemas no áudio, a minissérie Amores Roubados segue bom boa audiência. O capítulo de quinta marcou 28 pontos (cada ponto equivale a 62 mil lares), índice alto para janeiro. A emissora ainda não confirmou se houve falha técnica.

Com síndrome de estrela, uma das 40 candidatas ao coração dos protagonistas do reality Quem Quer Casar Com Meu Filho?, da Band, tenta a fama. A moça enviou para jornalistas um e-mail em que diz o que faz na horas de lazer e afirma não querer trabalhar na TV. "Mas já me falaram que eu deveria investir nisso, pois me comunico muito bem", declarou.

Tensa com o bolso, Joana Calmon, da Globo News, acompanhou durante um mês as menores mostradas em Os Pequenos Batedores de Carteiras: um Drama de Paris, que o canal exibe amanhã, às 20h30. "Vi o trabalho da polícia francesa com uma câmera escondida no metrô."

Para piorar, Joana diz que as meninas, que começam a roubar aos 9 anos, não são presas pelo fato de serem menores.

Depois de dar expediente na série Milagres de Jesus, que estreia na Record dia 22 de janeiro, Rafaella Mandelli será vista no elenco de Vitória, nova novela da emissora, escrita por Cristianne Fridman, prevista para este ano. Na TV paga, a atriz estará na segunda temporada de O Negócio, da HBO.

Inspirada nos textos de Agatha Christie, as duas últimas temporadas da série As Aventuras do Detetive Poirot serão exibidas pelo canal +Globosat a partir da meia-noite do dia 17 de janeiro.

Anunciado com festa como a 12ª encarnação de Doctor Who no meio do ano passado, Peter Capaldi só começou a gravar a série da BBC este mês. Ainda não há previsão da 8ª temporada no Brasil.