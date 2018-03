Série '24 Horas' vai virar filme para a televisão

A série do agente Jack Bauer, interpretado pelo Kiefer Sutherland, vai ganhar uma versão em duas horas. Os produtores de 24 Horas estão desenvolvendo um filme para televisão para servir de ponto de partida para o começo da sétima temporada, que começará a ser transmitida nos Estados Unidos em janeiro de 2009. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o filme, pensado para atuar como uma ponte entre o espaço de dois anos que separa a sexta temporada da seguinte, será veiculado no segundo semestre deste ano. A busca de atores para o filme começou na quarta-feira, 6. A próxima temporada da série terá como cenário a capital americana, Washington, e terá como uma das protagonistas a primeira presidente da história do país, encarnada por Cherry Jones. Cada episódio da série corresponde a uma hora em tempo real na vida do agente Jack Bauer. Sutherland já teria dado dicas de que isso poderia acontecer quando esteve no Brasil gravando comercial da Citroën, em julho do ano passado. Depois disso, o ator foi detido por dirigir embriagado e cumpriu pena passando 48 dias na prisão de Glendale na Califórnia, em janeiro último. Cumpre ainda cinco anos de liberdade após pagamento de fiança, participa de um curso de educação sobre o consumo responsável de álcool de 18 meses de duração, assim como de várias sessões por seis meses. Sutherland conquistou o Emmy (o Oscar da TV) de melhor ator pela série em 2006. Ele já havia sido indicado ao prêmio em 2002, 2003, 2004, 2005 e recebeu nova indicação em 2007). A série 24 Horas também andou sofrendo seus percalços. Foi uma das mais prejudicadas pela greve de roteiristas de Hollywood, já que os diretores dos estúdios Fox decidiram não transmitir os oito capítulos que já tinham sido gravados antes e durante as primeiras semanas da paralisação. Os roteiristas de 24 Horas já retomaram seus trabalhos e a rodagem dos capítulos restantes da sétima temporada começará em abril.