Série '24 Horas' terá mulher na Presidência dos EUA

Os Estados Unidos terão uma mulher como presidente do país, pelo menos na série de televisão 24 Horas, da Fox. O seriado do agente Jack Bauer (Kiefer Sutherland) volta ao ar em janeiro, para a sétima temporada. A atriz escolhida para interpretar a presidente Allison Taylor é Cherry Jones, considerada uma das atrizes de teatro mais importantes dos EUA, já premiada um Tony por The Heiress, em 1995 e Doubt, em 2005. Já atuou no seriado The West Wing e nos filmes 12 Homens e Um Outro Segredo e Mar em Fúria. O papel de Cherry na série está sendo visto como um elo forte entre ficção e realidade, já que o país vive um momento de campanha eleitoral, com a senadora democrata Hillary Rodham Clinton, mulher do ex-presidente Bill Clinton, como pré-candidata à Presidência dos EUA. Para o produtor da Fox, Peter Liguori, não há ligação entre o que se passa na sociedade americana e o seriado. "Foi uma decisão dramática... O presidente é uma peça importante para a série 24 Horas. Nós já tivermos vários presidentes homens e por que não uma mulher?", disse Liguori. A série 24 Horas já teve um presidente negro, quando Dennis Haysbert interpretou o presidente Palmer.