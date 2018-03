Serial Funkers toca clássicos da black music em SP O quinteto Serial Funkers comanda hoje uma noite com o melhor da black music nacional e internacional no Rey Castro Cuban Bar, em São Paulo. O repertório vai de Seu Jorge e Tim Maia a Michael Jackson, Prince e Black Eyed Peas. Considerada uma das mais carismáticas do ''cenário black'' no País, a banda é formada por Régis Paulino, na voz; Luguta, na bateria; Lu Ribeiro, no baixo; Werner Argolo, no teclado, e Meno, na guitarra.