Seriados vão dominar horário nobre da Globo em 2008 A próxima semana será de estréias na Globo. A programação 2008 da emissora entra no ar a partir de segunda-feira. A maior novidade fica por conta do lançamento de seriados no horário nobre. Exibidos como especiais na grade de fim de ano, Casos e Acasos, Dicas de Um Sedutor, Faça a Sua História e Guerra e Paz ganham temporadas. Casos e Acasos será exibido às quintas, após A Grande Família, no lugar do jornalístico Linha Direta. O programa não tem elenco e histórias fixos. Personagens diferentes terão as vidas cruzadas a cada semana em temas como amor, traição, trabalho e família. Já Dicas de um Sedutor surge às sextas, depois do Globo Repórter. Protagonizado por Luiz Fernando Guimarães, narra as peripécias do especialista em relacionamentos Santiago e seus clientes. O enredo remete ao do longa Hich - Conselheiro Amoroso (2005), com Will Smith. No segundo semestre, o programa dá lugar a duas produções: a série derivada do filme Ó Pai, Ó, com Lázaro Ramos, e uma a definir. A comédia Faça a Sua História é destaque das noites de domingo e mostra a rotina de moradores do subúrbio carioca contada por um taxista. O episódio de fim de ano teve Stepan Nercessian no papel principal, mas o ator pediu para ser substituído e o galã Vladmir Brichta ficou com o posto de contador de histórias. O sitcom Guerra e Paz, com Marcos Pasquim e Danielle Winits, também terá novos episódios no segundo semestre, mas o dia de exibição ainda é mistério. Os lançamentos no horário nobre têm a responsabilidade de refrescar a programação, segundo o diretor geral Octávio Florisbal. ?Temos a necessidade de renovar o conteúdo da segunda linha de shows (produções exibidas às 23h). Em 2005, 2006 e 2007 tivemos vários programas que deram resultados, mas tiveram curva crescente e decrescente. Se eles continuam por muito tempo, a tendência é a perda do interesse do telespectador?, afirmou, sobre a troca de Linha Direta, Carga Pesada e Sob Nova Direção pelas novidades. ?A primeira linha de shows (no horário das 22h) é bem aceita, não mostra cansaço.? Ainda no horário nobre, Casseta e Planeta volta às terças com Cláudia Rodrigues em participação especial. A Marinete do extinto A Diarista cobre a licença maternidade de Maria Paula. A Grande Família, na quinta, vem com um novo integrante: Floriano, o bebê de Bebel (Guta Strasser) e Agostinho (Pedro Cardoso). E o Globo Repórter aparece com novo cenário às sextas e prepara especial para comemorar os 35 anos. As informações são do Jornal da Tarde