Seriado 'I Love Lucy' sai em DVD com humor preservado

A escolha não será fácil. Tanto pode ser "O Balé", em que Lucy é uma desajeitada aspirante a bailarina, como "Lucy Faz um Comercial de TV", em que ela interpreta a garota-propaganda do tônico Vitameatavegaminem. "A fórmula do sucesso era simples: um roteiro que não insultava a inteligência e divertia toda a família. E, principalmente, uma atriz com um fenomenal dom para a comédia", comenta Gregg Oppenheimer, responsável pela edição do DVD nos Estados Unidos, que aconteceu em 2000. Os fãs da série identificam o sobrenome - ele é filho de Jess Oppenheimer, o produtor que convenceu a CBS a apostar no programa de TV em uma época em que o rádio e o cinema dominavam a atenção do público.

O seriado consagrou a atriz de cinema e rádio Lucille Ball (1911-1989). Com suas caretas e gestos, ela se tornou o protótipo da dona de casa que, apesar de se meter em confusões, sempre preservava o casamento. Ao todo, "I Love Lucy" ganhou quatro prêmios Emmy (o Oscar da TV), além de liderar a audiência em quatro das seis temporadas. "Mesmo depois de encerrada, a série sobreviveu mais quatro anos, com edições especiais", conta Gregg.

A fama também trouxe problemas e levou Lucille ao comitê anticomunista, em 1953, que questionava seu apoio ao PC americano na eleição de 1936. A defesa veio no episódio 68 (The Girls Go Into Business) em que Desi, mirando as câmeras, afirmou: "O único toque vermelho de Lucy é seu cabelo e, mesmo assim, não é legítimo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.