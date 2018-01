Sérgio Sister expõe pinturas e desenhos na Pinacoteca Embora tenha começado a pintar nos anos 1960, foi só nos anos 1980 que Sérgio Sister passou a expor regularmente. Comemorando 30 anos de sua primeira individual, realizada em 1983, na Galeria Paulo Figueiredo, Sister mostra 30 obras na Pinacoteca do Estado, a partir de amanhã (23). São desenhos, pinturas e objetos realizados entre 1989 e o ano passado, que revelam a evolução das pesquisas cromáticas e espaciais do artista, inicialmente ligado à pintura figurativa. Estimulado pela visão de mestres modernos, como Paul Klee, e contemporâneos, como o norte-americano Brice Marden, Sister desenvolveu sua pintura no caminho da abstração, criando estratégias formais que dialogam com a tradição construtiva brasileira (de Milton Dacosta a Willys de Castro) e - especialmente - com a pintura de Marden e Sean Scully, duas referências que podem ser identificadas nas três séries de Sister integrantes da exposição, que tem como curador o crítico de arte Alberto Tassinari, um dos grandes ensaístas e filósofos da área.