Sérgio Sampaio e seu bloco do eu perdido

Assim como Roberto Carlos, Sérgio Sampaio nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E viveu seus dias de rei. Apadrinhado por Raul Seixas, o capixaba fez sucesso no Festival Internacional da Canção com a marcha-rancho ‘Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua’, em 1972. Mas o temperamento difícil e o abuso de álcool o levaram ao ostracismo, de onde não saiu até a morte, em 94.

O projeto Cruel - Tributo à Vida e à Obra de Sérgio Sampaio, no Sesc Pinheiros, reúne Luiz Melodia, Jards Macalé, Márcia Castro e Zeca Baleiro, nomes que já gravaram Sampaio - Baleiro, por exemplo, produziu a obra póstuma ‘Cruel’ e planeja relançar em CD o último vinil dele, ‘Sinceramente’. No programa, os quatro artistas se revezam entre sucessos e inéditas. Ao final, botam juntos o bloco no palco.

Sesc Pinheiros

Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (4), 21h; dom., 18h. R$ 30.