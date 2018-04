Sergio Britto e Suely Franco se reencontram no teatro

Fora do palco, o par que Sergio Britto, 87 anos, e Suely Franco, 71, interpretam é bastante diferente desse da ficção. Os atores, que protagonizam a montagem que estreia hoje, no Sesc Consolação, nunca foram casados na vida real. Mas exibem personalidades que se complementam naturalmente, como apregoam os melhores manuais românticos: Ele, mais circunspecto. Cioso das palavras. Ela, solar. Exageradamente sincera e espontânea.

Os dois já contracenaram juntos em "Outono, Inverno", em 2007. Suely veio substituir Laura Cardoso e acabou ficando até o fim da temporada. Ele também a dirigiu em espetáculos, como "Cafona, Sim, e Daí?", em 1997, e "Ai, Ai, Brasil", uma grandiosa montagem de 2000, que fazia referência aos 500 anos do Descobrimento.

Vale destacar que a atriz fez sua estreia profissional no teatro ao lado de Britto, em "O Beijo no Asfalto" (1961). Em seguida, trabalharam no "Grande Teatro", o programa que Sergio produziu e dirigiu na TV Tupi. "Lá, fizemos muitas coisas juntos. Nem imagino quantas vezes interpretei namoradas, amantes e mulheres do Sergio Britto. Era uma peça diferente por semana, durante 12 anos. Faz a conta de quanto dá", ela desafia. "Não exagera", ele retruca, como um bom marido implicante. "Foram nove anos. Fizemos, no total, 386 peças."

Depois desse período, os dois afastaram-se. Sergio Britto soube converter o brilho como ator de composição em talento incomum para desbravar os novos terrenos do teatro contemporâneo. Passeou, sem sustos, de Georges Feydeau a Samuel Beckett, de Pirandello a Harold Pinter. Do outro lado da trincheira, Suely sempre demonstrou pendor para as comédias e o teatro musicado. Conquistou reconhecimento pela graça que emprestou às personagens de Leilah Assumpção. E nova consagração em 1998, pela atuação como Linda Batista, em "Somos Irmãs", musical de Sandra Louzada. Agora se reencontram justamente em uma peça que trata de lembranças e diferenças, como "Recordar É Viver". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

