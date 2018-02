1 - Superou uma série de graves doenças em sua infância. Ficou em coma e chegou a ser internado em um sanatório por dois anos

2- Conseguiu lidar com violentos fãs de Pete Best, o baterista dos Beatles antes dele. Em seus primeiros shows, Ringo ouvia gritos de "Pete forever! Ringo never!" Até George apanhou na confusão, em um dos primeiros shows

com o novo integrante

3- Canta ao menos uma canção em quase todos os discos dos Beatles. Lennon e McCartney, que sabiam de suas limitações vocais, compunham temas confortáveis e compatíveis ao seu estilo "barítono despojado"

4- Com seus peculiares "Ringoísmos", frases inteligentes que soltava nas mais diversas situações, batizou músicas como A Hard Day"s Night e Tomorrow Never Knows

5- Em junho de 1964 adoeceu e foi obrigado a perder shows dos Beatles, sendo substituído pelo baterista Jimmie Nicol. Mesmo ainda não recuperado, voou até a Austrália para retomar seu posto. Mais tarde, confessou que temia ser substituído em definitivo

6- Apesar de não ser bom em viradas (é canhoto e foi obrigado a usar uma bateria montada para destros), Ringo sempre foi excelente em tocar a coisa certa na hora certa. Segundo o produtor George Martin, seu feeling fez com que muitas gravações saíssem de maneira rápida

7- Só pra fazer charme deixou os Beatles por duas semanas durante as problemáticas sessões do Álbum Branco, em 1968. Aí ganhou cafuné de Lennon, que lhe mandou telegramas dóceis, e de Harrison, que enfeitou o estúdio com flores para recebê-lo. Manso, voltou ao grupo

8- Aguentou firme a gozação dos companheiros em Carry That Weight, que ironizava o tamanho do seu nariz. Pra manter a postura, cuidou dos vocais de apoio da música

9- McCartney mandou-lhe um postal que dizia: "Você é o melhor baterista do mundo, é sério!". Já Lennon foi na jugular: "Ele não é nem mesmo o melhor baterista dos Beatles"

10- Brilhou na rede, em 2008, ao postar em um site hilário vídeo no qual implorava aos seus fãs que parassem de mandar cartas e objetos solicitando

autógrafos