A força de vontade está disponível a todo ser humano, é o poder criativo que desafia o destino e nos torna heróis e heroínas. Por que pretender menos? Sabemos muito bem que a vontade é um desejo formulado com tanta clareza e processado com tamanho poder que conduz ao clímax da inteligência, mediante o qual sua forma de realização é percebida com tanta clareza e energizada com tamanha intenção que seu resultado se torna inevitável. Por que não usar a força de vontade, então? Por que submeter-se às flechas venenosas de um destino ultrajante? Por que não sermos quem verdadeiramente somos? Uma diminuição assim só poderia resultar do avesso da força de vontade, intimamente decidindo ser menos do que devemos ser. Ser ou não ser é a eterna pergunta do humano em franca evolução.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As conversas mais difíceis tornaram-se convenientes e oportunas, porém, como as pessoas têm diversos interesses, não será tão fácil reunir todas para finalmente tomar as decisões pertinentes a cada caso.

TOURO 21-4 a 20-5

É um mundo de contrariedades limitando sua atuação! Porém, esse é o caldo de cultivo da criatividade, pois não podendo você solucionar as coisas como sempre se vê na obrigação de inovar e manifestar atitudes originais.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Tudo depende do estado mental. Isso que até agora foi teoria você pode comprovar na prática, já que nunca houve tantas oportunidades disponíveis, porém, a falta de vontade faz com que o avanço seja nulo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O peso que você sente não pode ainda ser compartilhado, pois seria incompreendido, o que no fim resultaria em agregar ainda mais peso sobre seus ombros. A solidão pode ser boa amiga quando desprovida de tristeza.

LEÃO 22-7 a 22-8

Assuntos difíceis devem voltar à pauta nestes dias, não como castigo ou preocupação, mas como sinal de que há soluções disponíveis, ainda que nem todas as pessoas envolvidas estejam bem dispostas a aceitá-las.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Negociar é aliviar as dificuldades, mas na prática elas continuarão existindo. Por isso, em vez de se iludir com a ideia de que essas dificuldades possam ser dribladas, enfrente-as o mais rápido possível lhes dê fim.

LIBRA 23-9 a 22-10

A linguagem rebuscada parece desnecessária, mas ela é fiel reflexo de um maior entendimento da vida, a capacidade de enxergar o panorama dos acontecimentos de forma ampla. As palavras existem, por que não usá-las?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Formule seus planos com a maior clareza possível, com luxo de detalhes, mas reconheça que esses só poderão ser postos em marcha quando você for capaz de explicá-los com a mesma ou maior clareza com que os imaginou.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Chegou o momento de pressionar para que as palavras empenhadas sejam cumpridas. Porém, ao fazer isso você deve lembrar as palavras que você empenhou, porque essas serão chamadas ao cumprimento também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O valor do esforço nunca será suficientemente considerado. É normal que as pessoas enxerguem o esforço como uma espécie de castigo, em vez de perceber que sem esse elas não passariam de amebas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Divertir-se ou cumprir obrigações? Esse dilema parece fácil de resolver, já que é sábado e nada seria tão importante quanto divertir-se, não é? Porém, na prática, a necessidade verdadeira é outra diferente.

PEIXES 20-2 a 20-3

As decisões são tomadas no íntimo da alma e, por isso, são independentes das circunstâncias, motivadas pela vontade de seguir um e outro caminho. Por isso, não se confunda, a responsabilidade é toda sua.