O Cosmo é um oceano de Vida que circula através das diferentes entidades, brindando-lhes com sentido e razão de Ser. Essas entidades são galáxias, sistemas solares, planetas, reinos da natureza e indivíduos. A experiência de Ser aproxima-se da Unidade desta Vida infinita e colossal que sustenta o Cosmo inteiro. A experiência de Não Ser é a que trata esta percepção como uma especulação sem sentido, já que a percepção imediata das formas do Cosmo todas separadas umas das outras é o que salta à vista e parece mais real. Ser e Não Ser são duas experiências conscientes de nossa humanidade, acontecem simultaneamente, mas também se alternam em períodos e ciclos. Não Ser regeu nossa civilização até aqui, a partir de agora o Ser regerá.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Quanto mais você abrir sua alma e compartilhar seus íntimos ideais, mais haverá de você para ser apreciado e amado. O ato de abrir o coração é arriscado, por isso não é todo mundo que toma essa iniciativa.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A verdade só é nociva aos projetos egoístas,

já que estes serão sempre de curta visão e de tendência a provocar problemas aos semelhantes enquanto os benefícios seriam particulares. A verdade é nociva a esses planos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A melhor maneira de livrar-se das pessoas que você não aprecia é tornar-se indiferente a elas. Porém, sem isso se manifestar em gestos grosseiros, os quais pareceriam indiferença, mas na prática seriam o contrário.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O fracasso nem sempre acontece porque você careça de talento ou porque tenha usado métodos inadequados. Em alguns casos, o fracasso acontece apenas porque este não seria o momento apropriado para você agir.

LEÃO 22-7 a 22-8

Obedecer às regras pode, eventualmente, frustrar algum plano em andamento. Porém, as regras existem por alguma razão e mesmo que na época atual essas não valham tanto quanto antes, ainda assim as regras são as regras.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O bom humor não pode ser programado, mas deve ser estimulado. Aliás, há diversas situações e canais para obter este estímulo, nem é necessário esforçar-se demais nesse sentido. Por isso, o mau humor é mesmo uma decisão.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aproveite ao máximo o tempo, você não precisa entregar-se à preguiça apenas porque hoje é domingo. Se a alma quer trabalhar e se interessa por assuntos que teoricamente não forneceriam descanso, por que fazer diferente?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Há miragens tão belas e sedutoras que parecem reais e, ainda mais, que vieram para atender aos seus pedidos de melhora de vida. Contudo, são miragens e o destino irrevogável dessas é você frustrar-se para voltar ao real.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O mundo pode ser melhor porque as pessoas podem ser infinitamente melhores do que elas são. A preguiça é a maior inimiga da evolução, todo mundo sabe que o mundo pode ser melhor, mas só fica no desejo e na crítica.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que sua alma se sinta desprotegida em inúmeros momentos, será necessário reconhecer a extensão do poder e a influência que você exerce sobre o mundo e, especialmente, sobre as pessoas próximas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Melhor enfrentar logo as consequências dos erros cometidos do que varrê-las para baixo do tapete da consciência. Se isso ocorrer, no futuro você encontrará novamente essas consequências, mas não saberá do que se trata.

PEIXES 20-2 a 20-3

Naquele momento

em que você identificar as limitações alheias como se fossem as próprias, sua alma experimentará misericórdia, virtude que une as almas e as torna amigas, ainda que seja só por um instante.