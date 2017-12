Ser e não ser

A gente já leu ficção narrada por bicho (o último narrador canino que peguei foi Timbuktu, de Paul Auster), por objetos inanimados (Ursula K. Le Guin já contou uma história da perspectiva de uma árvore), por um átomo (Qfwfq, inventado por Italo Calvino em As Cosmocômicas), por gente morta (Memórias Póstumas de Brás Cubas, Meu Nome É Vermelho), até pela própria Morte (A Menina Que Roubava Livros, de Markus Zusak) e, acredite, cabeças decapitadas (que monologam nos contos de Severance, de Robert Olen Butler). Mas por um feto?

Pois é um feto quem narra o mais recente romance do britânico Ian McEwan. Direto do útero da mãe. Depois do narrador objetivo, do narrador onisciente, do narrador subjetivo, o narrador embrionário.

“Aqui estou eu, de cabeça para baixo numa mulher”, apresenta-se o feto ao leitor de Nutshell, a 17.ª obra literária de McEwan, quase uma novela: 208 páginas, desde quarta-feira disponível na versão kindle, por US$ 13. “Braços pacientemente cruzados, esperando, esperando e imaginando onde estou e o que vim fazer aqui”, prossegue o futuro filho de Trudy e John.

A vagar na translúcida bolsa uterina, flutuando oniricamente na bolha de seus pensamentos, o narrador ouve tudo, até o que não gostaria – como, por exemplo, as conversas de uma conspiração para matar seu pai, um poeta e editor que nada mais tem a ver com sua mãe e há tempos vive com uma jovem aspirante a poeta. De olho gordo num casarão que vale 7 milhões de libras e esperava herdar com a separação, Trudy, de caso e conluio com o cunhado, irmão de John, é quem planeja o assassinato.

Nem tive tempo de comentar com o meu kindle: “Parece Shakespeare”, já que antes de mergulhar na intriga uma epígrafe, extraída de Hamlet, mata a charada e explica o sentido do título: “Oh, Deus! Eu poderia ficar preso em uma casca de noz (em inglês, nutshell) e, ainda assim, considerar-me o rei de territórios imensos, se não tivesse maus sonhos” (Hamlet, em conversa com Rosencrantz e Guildenstern, Ato 2, Cena 2). O feto é um avatar do príncipe norueguês; Trudy, até no nome, se assemelha a Gertrude, mãe de Hamlet, e John ao rei assassinado. Arredondando as semelhanças, o cunhado amante chama-se Claude. Ao dubitativo “ser ou não ser”, McEwan contrapõe um biológico “ser e não ser”. O que é um feto se não um ser humano que, incompleto (ou inconcluso), ainda não o é?

Fissurado em ciências, McEwan, que passou meses acompanhando de perto as atividades de um neurocirurgião para melhor compor o dr. Henry Perrowne de Sábado, não se atem à intriga uterina e adulterina; também discute questões relativas à genética, ao parentesco, à gênese da consciência, etc. “Meu pai é a outra metade do meu genoma”, remoe o Hamlet amniótico, encontrando nessa constatação o principal motivo para tentar evitar, pelos meios a seu alcance, que John também vire um espectro.

As primeiras resenhas do romance, todas inglesas, destacaram, merecidamente, a originalidade do narrador, mas atribuíram ao autor uma primazia indevida. Nutshell não é o primeiro relato ficcional narrado por um feto. No caderno literário do New York Times de domingo passado, um crítico lembrou-se de Abhimanyu, herói da epopeia sânscrita Mahabharata, que da “casca de noz” materna ouve o pai, Arjuna, discutir a estratégia adotada numa famosa batalha, cujas lições lhe serão úteis no futuro. Houve outros precursores.

Há 60 anos, o também britânico Brian W. Aldiss escreveu um conto de ficção científica, gênero de sua especialidade, intitulado Psyclops, que começa assim: “Mmmm, eu. Primeira declaração: eu sou eu. Eu sou tudo. Tudo. Em toda parte”. Foi incluído na antologia No Time Like Tomorrow, aqui agora só encontrável em sebos. É uma ruminação meio comatosa sobre a presença do inusitado narrador no universo, suas impressões sobre sentimentos, cores e formas, se bem me lembro do que li, ainda na adolescência, meu período de namoro com a ficção científica.

Ao imaginar um narrador nascido de uma fecundação por raio laser, o australiano Thomas Keneally (autor do romance que inspirou A Lista de Schindler) superou as dificuldades de se determinar, com precisão, quando o feto adquire as propriedades de um indivíduo humano e estimar quais os genes paternos que irão predominar em sua formação. O feto de Passenger – A Novel, romance publicado em 1979, tem acesso à consciência da mãe, tudo vê através dos olhos dela, sem no entanto anular sua personalidade. De sua “casca de noz” acompanha, resignado, a destruição da célula familiar em que fora planejado e o encaminhamento da mãe a uma hospício, afinal evitado pela intervenção de uma enigmática criatura, que foge com a mãe e seu feto para a Austrália.

Mirabolante? Não tanto quanto a história de Putzi, o narrador de uma noveleta de 34 anos atrás, intitulada Putzi, I Love You, You Little Square. Também fruto de inseminação artificial, o feto imaginado pelo húngaro-canadense John Marlyn preocupa-se à beça com o futuro de sua mãe, que nunca perdeu a virgindade e não tem quem cuide dela. Além de precoce, como todo e qualquer embrião humano capaz de narrar alguma coisa –, tem ótima memória. Apesar de seu inglês trôpego, relembra versos de poetas ilustres e parece conhecer todos os coloquialismos modernos da língua.

Por fim, ao menos neste espaço, uma alegoria política do chileno Ariel Dorfman, A Última Canção de Manuel Sendero, editada em 1987, não com um feto, mas vários, quiçá milhares, como protagonistas. Horrorizados com o terrorismo de estado praticado pela ditadura em que estão prestes a nascer, nos mínimos detalhes similar à de Pinochet, simplesmente decidem não vir à luz. O motim só é percebido depois que se constatam inúmeros casos de gravidez de 10 e 11 meses. Não li o livro, nem sequer encontrei registro de uma tradução brasileira. Um crítico europeu notou-lhe influências de Laurence Sterne, Gunter Grass e do Thomas Keneally de Passenger, mas considerou-o repetitivo e um tanto desleixado formalmente. Em suma (em inglês, “in a nutshell”), carente de uma gestação mais longa.