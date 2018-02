Sequestro vira tema do Porta dos Fundos

Estudo da Artplan com base nos números do Ibope mostra que homens encabeçam (por 1 ponto porcentual em relação a mulheres) a migração de audiência da TV aberta para outras plataformas de mídia durante o horário eleitoral.

Zapping 2. A comparação entre a última semana sem horário eleitoral e a primeira semana com a propaganda política mostra que a queda de audiência da TV aberta é puxada pelas classes A e B, cuja presença ali cai de 32% para 28%. A migração também é maior entre o público acima de 35 anos.

Peso. O gordo mais engraçado do momento relatou ao crítico de cinema Luiz Carlos Merten, do Estado, que está prestes a se entregar a uma cirurgia para redução do estômago. Leandro Hassum sabe que boa parte de sua graça está no peso, mas quer enxugar as medidas para voltar a ter ao menos 110 kg e readquirir parte da agilidade perdida. No momento, a balança lhe aponta mais de 140 kg.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quer brincar de jurado do The Voice? Para aquecer a estreia da versão americana no canal Sony, domingo, a Publicis Brasil criou uma ação no YouTube que permite ao internauta virar jurado por cinco segundos diante de vídeos exibidos no espaço publicitário que antecede o filme desejado. Se o espectador não interromper a exibição, verá o candidato agradecendo.

Batalhas com faca e cutelo reúnem chefs, críticos de gastronomia e clientes famosos em um restaurante de Los Angeles. Misture todos os ingredientes e tem-se aí um programa de TV, com produção de Drew Barrymore: Combate Culinário (Knife Fight) estreia aqui dia 3, às 22h20, pelo canal TLC.

Além de somar programas da Globosat e da TV Caracol, o novo canal hispânico de ambas as empresas nos Estados Unidos também prevê produções originais.

Dupla identidade. Prostituta de luxo na HBO, Rafaela Mandelli é mulher cheia de princípios morais na Record, onde dá voz à delegada Sabrina, da novela Vitória. O enredo lhe valeu novo treinamento com armas, item que manuseia desde a série Fora de Controle, da mesma Record.