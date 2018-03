Seqüestro de Ingrid Betancourt pode virar filme Apenas uma semana após a libertação de Ingrid Betancourt, produtores de Hollywood já se preparam para realizar um filme sobre a vida da ex-senadora franco-colombiana, que passou seis anos em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Segundo a revista norte-americana Variety, os produtores Scott Steindorff e Phil Maloof iniciaram conversas com o governo da Colômbia para avaliar a possibilidade de filmar, em locações no país, a história da ex-candidata presidencial. As informações são do Jornal da Tarde.