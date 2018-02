Sequência de Crepúsculo Dois fãs da saga Crepúsculo que reescreveram na internet a história dos vampiros assinaram contrato com uma editora de Nova York para publicar dois livros. A Gallery Books, filial da Simon and Schuster, confirmou a notícia publicada pelo Hollywood Reporter sobre o lançamento de The Office (O Escritório) e de sua sequência. Escrito por Christina Hobbs e Lauren Billings e baixado milhões de vezes na internet, o livro apresenta o vampiro Edward Cullen e a jovem Bella Swan nos papéis de um executivo e sua assistente vivendo uma paixão complicada num escritório. O quinto e último filme da saga tem estreia na quinta-feira. / FP